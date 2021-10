Wichtige Punkte Historisch gesehen hat der S&P 500 in einem von drei Jahren an Wert verloren. Adobe-Software ist der Goldstandard in verschiedenen Branchen. Tesla ist der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Börse kann über kurze Zeiträume recht volatil sein, besonders wenn du in Wachstumsaktien investierst. In diesem Zusammenhang hat der S&P 500 seit 1928 in einem von drei Jahren eine negative Rendite erzielt. Mit anderen Worten: Selbst ein stark diversifizierter Index verliert ...

