Überraschend schnell hat der deutsche Aktienmarkt seinen Schock am vergangenen Mittag verdaut. Die DAX-Marke von 15.000 Punkten wurde nicht nachhaltig gebrochen. Nun sehen Experten den nächsten Tagen mit gemischten Gefühlen entgegen. Kommt eine Jahresendrallye oder setzen die Inflations- und Konjunktursorgen den Kursen weiter zu? Der Wochenausblick. In der abgelaufenen Woche war der DAX am Mittwoch zeitweilig fast auf das Mai-Tief von 14.816 Punkten gefallen, fing sich dann aber schnell mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...