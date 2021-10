Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Eine Premiere gab es beim diesjährigen Tag der Deutschen Einheit: Jedes Bundesland hat zwei Einheitsbotschafter nach Sachsen-Anhalt geschickt. Gemeinsam ging es durchs Land - und das hat Brandenburgs Vertreter Axel Schulz richtig gut gefallen:Sprechertext:Ton Axel Schulz"Total schön, also die Umgebung kenne ich ja. Also logischerweise kennt man die. Ich verbinde sehr positive Erinnerungen mit Halle (S.). Ich hatte hier sozusagen mein erstes großes Turnier gewonnen, damals den Chemiepokal 1989. Und wir sind gestern durch Leuna gefahren. Leuna bei Nacht und es so beeindruckend und vor allem die Investitionssumme, die da reingehauen wird, 1,4 Milliarden Euro, unglaublich."Die zweite Einheitsbotschafterin für Brandenburg war Model Franziska Knuppe und die hat sich in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt verliebt:Ton Franziska Knuppe:"Ich war in Wittenberg, hab mir die Geschichte mit Luther angesehen und angehört. Wo waren wir noch? Beim Ministerpräsidenten in Magdeburg beim Empfang. Ich bin ganz begeistert von Magdeburg. Ich war überall schon in der Welt. Ich war noch nie in Magdeburg. Also, es ist wirklich ein Traum."Die Reise der 32 Einheitsbotschafter durch Sachsen-Anhalt ist vorbei - aus den Augen wollen sie sich aber nicht verlieren:Ton Franziska Knuppe:"Also wir haben schon mal eine WhatsApp-Gruppe, das fängt schon mal gut an und wir haben ganz tolle Gespräche gehabt, es war wirklich ein toller Durchschnitt von Menschen aus ganz Deutschland. Alle möglichen Berufs- und Altersgruppen waren dabei - wir hatten 18-Jährige und der Älteste ist glaube ich 76. Es war ein sehr schöner Austausch."Abmoderationsvorschlag:Beim Tag der Deutschen Einheit waren dieses Jahr erstmals Einheitsbotschafter dabei. Für Brandenburg: Model Franziska Knuppe und Boxer Axel Schulz.Alle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5042358