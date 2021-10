Eine in den Boden eingelassene Induktionsfläche lädt Pedelecs über einen an jedes E-Bike passenden Fahrradständer kabellos. Das ist besonders für Betreiber von E-Bike-Flotten interessant - geht aber auch daheim. Es gehört zu den Unbequemlichkeiten der E-Bike-Nutzung. In regelmäßigen Abständen muss der Akku geladen werden. Dazu ist entweder der Anschluss des Pedelecs an eine Steckdose oder die Entnahme des Akkus aus dem Rahmen mit nachfolgendem Laden an einer Steckdose erforderlich. Die Hersteller liefern dazu proprietäre Ladegeräte mit. Pedelecs: der Umstand mit den Ladegeräten Das ist im privaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...