Youtube will Live-Captions für alle Streams in 13 Sprachen anbieten - und experimentiert an neuen Möglichkeiten für Video-Untertitel. Youtube führt neue Audio Features ein und stellt Live-Untertitel mehr Nutzer:innen zur Verfügung. Das Update soll innerhalb der nächsten Monate veröffentlicht werden, wie Google mitteilt. Ab sofort sind automatische Untertitel in Englisch für alle nutzbar. Bisher war das Feature limitiert auf Kanäle mit mindestens 1.000 Abonnent:innen. Bald soll diese Barriere auch für weitere Sprachen fallen, ...

