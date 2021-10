Bayer bastelt weiter an seiner erfolgreichen Zukunft. Zunächst der erste Sieg vor einem US-Gericht in einem "Glyphosat-Fall" und nun die nächste Hammer-Nachricht. Denn Bayer plant den Verkauf seiner Sparte Environmental Science Professional (ESP). Dieser Bereich brachte zuletzt rund 600 Millionen Euro Umsatz und dürfte für etwa zwei Milliarden Euro über den Ladentisch gehen. Damit könnte dieser Deal an der Börse eine ...

