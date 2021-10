Bisher hat sich die SEC geweigert, einen Bitcoin-ETF zuzulassen. Jetzt hat die US-Behörde mit dem Volt-Equity-ETF zumindest einen Krypto-nahen Indexfonds genehmigt. Ein gutes Zeichen? In Kanada und Brasilien sowie in Europa gibt es sie schon: dedizierte Bitcoin- oder Krypto-ETF (Exchange-traded Fund). Dabei handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die zum Beispiel die Entwicklung von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen abbilden. In den USA hat sich die Wertpapieraufsicht SEC bisher nicht dazu durchringen können, einen solchen Bitcoin-ETF zuzulassen. Gerade erst wurde die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...