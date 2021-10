Die indische Hotel- und Wohnungsbuchungs-Plattform OYO, zu der auch mehrere europäische Ferienwohnungsanbieter gehören, will durch einen Börsengang mehr als eine Milliarde US-Dollar einnehmen.? OYO will an die Börse ? Weiteres Wachstum geplant ? Erholung in wichtigen MärktenDas indische Startup OYO Rooms, das finanziell unter anderem durch die japanische SoftBank Group sowie den US-Wohnungsvermittler Airbnb unterstützt wird, hat bei der lokalen Marktaufsichtsbehörde die Unterlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...