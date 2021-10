Die Aktie von Royal Dutch Shell befindet sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. Angetrieben von der Rallye der Öl- und Gaspreise glückten der Dividendenperle zuletzt immer neue Hochs. Nach Ansicht der Experten von Barclays dürfte damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein. So hat deren Analystin Lydia Rainforth die Shell-Aktie erneut mit "Overweight" eingestuft. Das Kursziel bezifferte sie unverändert auf 2250 Pence (umgerechnet 26,45 Euro), was 31 Prozent über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...