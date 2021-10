Die letzten zwei Handelstage über sind sehr dynamische Kurszuwächse beim Industriemetall Palladium zu verzeichnen gewesen, allein am Freitag schoss der Rohstoff um 6,35 Prozent in die Höhe. Dabei konnte auch die Kursmarke von 2.000 US-Dollar zurückerobert werden. Damit zeichnet sich nach dem markanten Kursverfall andauernd seit Anfang Mai dieses Jahres auf ein Niveau von 1850,00 US-Dollar eine scharfe Trendwende ab, die durch einen Dreifachboden in diesem Bereich gestützt wird. Der erste Impuls ...

