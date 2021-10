Wochenausblick: deutsche Verbraucherpreise & Einzelhandelsdaten aus den USA

Werbung



In dieser Woche erhalten wir Daten bezüglich den deutschen und US-amerikanischen Verbraucherpreisen - ein Thema welches momentan Schlagzeilen schreibt.



Montag

Den Start in die Woche macht das US-Institute of International Finance um 12:00 Uhr, mit der virtuellen Jahrestagung, welche zusammen EZB-Direktor Philip R. Lane gehalten wird. Zudem wird aufgrund eines Bösen-Feiertages in Japan montags nicht gehandelt.





Dienstag

Den Start in den Dienstag legt Großbritannien hin. Das Vereinigte Königreich veröffentlicht um 08:00 Uhr die ILO-Arbeitslosenquote. Diese wird durch das Office for National Statistics bereitgestellt und ist ein Frühindikator für die britische Wirtschaft. Diese Kennzahl wird errechnet, in dem die Zahl der Arbeitslosen durch die Zahl der gesamt möglichen Erwerbstätigen dividiert wird. Zudem veröffentlicht Großbritannien zeitgleich auch die Arbeitslosenänderung, welche oft Einfluss auf die Volatilität des britischen Pfund nimmt.

Mittwoch

Der Mittwoch bringt das Highlight der Woche: Die Verbraucherpreisindizes aus Deutschland um 08:00 Uhr und den USA um 14:30 Uhr. Da in den letzten Wochen ein rasanter Anstieg der Verbraucherpreise beobachtet wurde, ist die Veröffentlichung der Verbraucherpreise durch Destatis und dem Department of Labor Statistics besonders relevant. Außerdem wird das Federal Open Market Committee Protokoll veröffentlicht, welches ein Hinweis auf die zukünftige US-Zinspolitik sein kann.

Donnerstag

Der Donnerstag startet mit einer Tagung des Europäischen Rates. Diese wird vom Präsidenten des Rates, Herman Van Rompuy, geführt. Darauf folgen die Verbraucherpreise aus China im Vorjahresvergleich. Diese werden vom National Bureau of Statistics of China veröffentlicht.

Freitag

Diese Woche beenden wir mit Daten bezüglich des Einzelhandels. Um 04:00 Uhr werden die Einzelhandelsumsätze Chinas publiziert. Um 14:30 Uhr veröffentlicht das United States Census Bureau die US-amerikanischen Einzelhandelsumsätze. Diese Zahlen sind ein wichtiger Indikator für die wirtschaftlichen Konsumausgaben, bei denen ein hoher Wert einen positiven Effekt auf die Märkte haben kann.

