Adler Group nimmt Notverkauf vor. LEG Immobilien will einen großen Immobilienbestand übernehmen. Apple geht in die Berufung. Das Urteil in der Epic-Klage soll noch einmal aufgerollt werden. Goldman wird pessimistisch. Die Investmentbank reduziert die Wachstumsprognose für 2021 und 2022.Asien kann heute früh geschlossen zulegen. Der gesamte chinesische Aktienmarkt bewegt sich in Plus. Die Region wird aber von den Gewinnen in Tokio und in Hongkong angeführt. Die Börsenplätze in Taipeh und Seoul bleiben heute geschlossen. Die Futures folgen der ...

