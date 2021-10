Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine turbulente Woche hinter sich. Von Montag bis Donnerstag gab es wechselweise deutliche Ausschläge nach oben oder unten. Am Ende ging der DAX trotzdem mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent aus der Handelswoche. Marktidee: Deutsche Bank Die Aktie der Deutschen Bank hatte im Juni ein Drei-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss ging der Kurs in den Korrekturmodus über. Jetzt rückt wieder die Oberseite in den Fokus - und damit ein wichtiger Widerstand. Ein Anstieg darüber würde ein bullishes Anschlusssignal erzeugen und den Weg zu zwei neuen Kurszielen freimachen.