Der Duft- und Aromenhersteller möchte über Zukäufe die strategische Basis seines Geschäftsmodells verbreitern. Beispielsweise war man zuletzt durch die Akquisition der Diana-Gruppe in das dynamisch wachsende Geschäft mit Tiernahrung vorgestoßen. Als einen weiteren stark wachsenden Bereich hat man das Geschäft mit natürlichen Inhaltsstoffen für Kos-metika ausgemacht. Man darf also gespannt sein, was in der näheren Zukunft diesbezüglich von SYM-RISE zu hören sein wird. Was die Ziele für das laufende Geschäftsjahr angeht, bleiben diese vorerst unverändert: Ein organisches Wachstum von mehr als 7 % bei einer Gewinnmarge von 21 %. Zudem will man die Aktionäre mittels einer "attraktiven Dividende" am Erfolg teilhaben lassen. Die Aktie spiegelt die bisherige Erfolgsgeschichte eindrucksvoll wider. Der Kurs läuft in einem langfristigen Aufwärtstrend nach oben. Derzeit läuft allerdings innerhalb des Aufwärtstrends eine Korrekturphase. Anleger können versuchen, die Aktie innerhalb dieser Korrekturphase möglichst weit unten abzufischen, um dann bei der nächsten Aufwärtsbewegung dabei zu sein. Kaufbasis 105/110 €.



