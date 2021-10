The following instruments on XETRA do have their first trading 11.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.10.2021Aktien1 CA0342231077 Andlauer Healthcare Group Inc.2 CA46414Q1054 Irwin Naturals Inc.3 NO0010466022 Polaris Media ASA4 NO0010609662 Webstep ASA5 CA9616821018 Westward Gold Inc.6 AU0000179640 Arizona Lithium Ltd.7 CA32057N1042 First Hydrogen Corp.8 AU0000179707 Develop Global Ltd.9 US98422E1038 Xeris Biopharma Holdings Inc.10 DE000A3E5E48 zooplus AG z.VerkAnleihen/ETF1 USP5015VAN66 Guatemala, Republik2 USP0592VAA63 Auna S.A.A.3 XS1970667769 Bank of Georgia JSC4 USU13518AB81 Canacol Energy Ltd.5 US401494AT67 Guatemala, Republik6 USL48008AA19 Hidrovias International Finance S.a.r.l.7 USP5300PAB96 Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru8 USP6040KAB37 Kallpa Generación S.A.9 XS2008618501 Karlou B.V.10 XS0904232310 Medjool Ltd.11 XS2202152703 Modern Land [China] Co. Ltd.12 XS2110675860 Modern Land [China] Co. Ltd.13 XS2127478316 Modern Land [China] Co. Ltd.14 XS1061043367 OCP S.A.15 USP7358RAD81 Oleoducto Central S.A.16 US713448FG88 PepsiCo Inc.17 US713448FE31 PepsiCo Inc.18 USU76673AB55 Rio Oil Finance Trust19 USP8704LAB47 SixSigma Networks México S.A. de C.V.20 USG8762FAB60 Termocandelaria Power Ltd.21 XS1508493498 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.22 XS2376820259 Korea, Republik23 US713448FF06 PepsiCo Inc.24 XS2366415110 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.25 CH1137122797 Deutsche Bahn Finance GmbH26 AT0000A2TKK4 Erste Group Bank AG27 US55608KAX37 Macquarie Group Ltd.28 US55608KBA25 Macquarie Group Ltd.29 USP5015VAM83 Guatemala, Republik30 US50064FAU84 Korea, Republik31 US55608KAZ84 Macquarie Group Ltd.32 US55608KBB08 Macquarie Group Ltd.33 XS2398710546 Vesteda Finance B.V.34 US00912XBK90 Air Lease Corp.35 XS2397367421 PepsiCo Inc.36 XS2392997172 Pershing Square Holdings Ltd.37 XS2366407018 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.38 XS2366415201 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.39 DE000DK03J35 DekaBank Deutsche Girozentrale40 XS2366415540 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.41 IE00BDVPNS35 WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF