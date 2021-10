Konkret handelt es sich um Daten aus einer präklinischen Studie, in der Derazantinib in Kombination mit dem Chemotherapie-Wirkstoff Paclitaxel zur Behandlung von Magenkrebs getestet wurde.Die Kombination habe in einer Reihe von Magenkrebs-Modellen synergistische Antitumor-Wirkung gezeigt, teilte Basilea am Montag mit. ...

