Die europäischen Großbanken dürften in diesem Jahr mit die höchsten Dividendenrenditen auf dem Kontinent liefern. DER AKTIONÄR hatte Anlegern daher auch die Papiere der BNP Paribas aus Frankreich ans Herz gelegt. Das Management strebt nun offenbar auch 2022 höhere Ausschüttungen an. Steigende Zinsen und die günstige Bewertung sollten außerdem den Kurs antreiben.Die französische Großbank BNP Paribas erwägt Kreisen zufolge, ihre Ausschüttungsquote zu erhöhen. So soll die Quote im kommenden Jahr bei ...

