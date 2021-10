Das dritte Quartal gilt traditionell als das schwächste des Jahres für den Onlinehandel. Doch 2021 sind die Erlöse zwischen Juli und Oktober in Deutschland so stark gewachsen wie seit Jahren nicht. Dies ist umso beeindruckender, wurde das öffentliche Leben doch samt Öffnung der Läden wieder hochgefahren.Im dritten Quartal verbuchte der hiesige Onlinehandel Umsätze von 22,5 Milliarden Euro. Das meldet der Bundesverband bevh. Der Zuwachs bedeutet ein Plus von 14,8 Prozent. Für den E-Commerce ist es ...

