Uneinheitliche US-Jobdaten, steigende Renditen an den Rentenmärkten und ein Ölpreis, der seine starke Aufwärtsbewegung aus der letzten Woche am Montag unvermindert fortsetzt: Zum Wochenauftakt haben die deutschen Anleger eine Reihe von Themen, die es einzuordnen gilt. Entsprechend vorsichtig gestaltet sich der frühe Handel in Frankfurt. Der DAX notiert bei 15.156 Zählern rund 0,3 Prozent im Minus. In der Vorwoche war der deutsche Leitindex kräftigen Kursschwankungen unterworfen und sogar zeitweise ...

