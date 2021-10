DJ EUREX/Renten-Futures leichter - US-Arbeitsmarkt Diskussionsthema

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Weiter diskutiert wird der widersprüchliche US-Arbeitsmarktbericht. Zweifel an einem Beginn des US-Taperings gibt es aber kaum: Schon am Freitag waren die 5-Jahres-Inflationserwartungen in den USA nach oben ausgebrochen. Dies spricht für eine weitere Versteilerung der Zinskurve. Wegen des Columbus Day bleibt der US-Anleihemarkt am Montag geschlossen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 25 Ticks auf 168,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,11 Prozent und das Tagestief bei 168,85 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 50 Ticks auf 200,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 134,71 Prozent.

