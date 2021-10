Der IDC MarketScape-Bericht 2021 bezeichnet das tiefgreifende institutionelle Wissen über das Gewinnmanagement für globale Unternehmen, die Benutzerfreundlichkeit der Lösungen und die agilen Preissetzungsoptionen von Syncron als besonders starke Anbietervorteile.

Syncron, der weltweit größte private Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für das End-to-End Continuous Service LifeCycle Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Bericht IDC MarketScape: Worldwide B2B Price Optimization and Management Applications 2021 Vendor Assessment (Anwendungen zu B2B-Preisoptimierung und -management weltweit, Anbieterbeurteilung 2021) (Dok-Nr. US46742021, September 2021) als Leader eingestuft wurde. Syncron bietet Ihnen hier einen kostenlosen Auszug aus dem IDC MarketScape-Bericht.

Das Bewertungsmodell für Anbieter von IDC MarketScape ist eine bedeutende Evaluierung und Einstufung von konkurrierenden Anbietern für SaaS-basierte Business-to-Business-Lösungen für Preisoptimierung und -management auf dem globalen Markt. Laut IDC MarketScape sind die neun im Bericht behandelten Anbieter die Top-Kandidaten, die auf den repräsentativsten Ranglisten von Käufern von B2B-Preisoptimierungs- und -managementlösungen regelmäßig ganz oben stehen. Für die Recherche bedient sich IDC einer rigorosen Methodik der Punktevergabe auf Basis sowohl qualitativer als auch quantitativer Kriterien, aus denen sich eine individuelle grafische Darstellung der Stellung eines jeden Anbieters innerhalb eines gegebenen Marktes ergibt. IDC MarketScape bietet einen eindeutigen, kundenorientierten Rahmen, in dem sich die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Faktoren für den Markterfolg aussagekräftig vergleichen lassen.

Im Profil des IDC MarketScape-Berichts ist zu lesen: "Nach einer gründlichen Evaluierung der Angebote und Fähigkeiten des Unternehmens hat IDC Syncron im Rahmen des IDC MarketScape 2021 in die Kategorie für Marktführer bei B2B-Preisoptimierungs- und -managementanwendungen eingeordnet." Darüber hinaus, heißt es im Bericht, hat "Syncron seine Vision, der End-to-End-Anbieter für Servicemanagement zu werden, erheblich erweitert. Es handelt sich hier um eine integrierte Suite an Lösungen zur Optimierung von Bestand, Preisen und Verfügbarkeit für Teile und Services im Aftermarket für B2B oder auf den Einzelhandel konzentrierte Unternehmen. Das ermöglicht es Syncron, sowohl die Preis- als auch die Kostenseite zu optimieren."

Infolge der Recherche wurde Syncron auf Grundlage der flexiblen Fähigkeiten und intuitiven Funktionalität von Syncron Price sowie des tiefgreifenden Verständnisses des Unternehmens für die Aftermarket-Branche auf der ganzen Welt als Marktführer kategorisiert.

Der Bericht empfiehlt Syncron Unternehmen, die in der Aftermarket-Servicebranche tätig sind und eine End-to-End-Lösung für das Servicemanagement mit integrierter Preissetzung benötigen. Die Anbieterbewertung in IDC MarketScape hat außerdem drei der großen Stärken von Syncron hervorgehoben:

Tiefgreifendes Verständnis für das Servicemanagement auf dem Aftermarket: Syncron Price profitiert von Syncron Inventory und vom tiefgreifenden institutionellen Wissen des Unternehmens um die Kostenseite der Gleichung bei der gewinnbringenden Preissetzung für Bestände, die auf der ganzen Welt bereitgestellt werden, einschließlich Standort (d. h. Lieferzeiten, Steuern, Zollgebühren), Alter und Engpässe bzw. Wiederbeschaffungswerte. Kunden sind hoch erfreut über diese Erfahrung bei der individualisierten Preisgestaltung für spezielle Teile und Sets.

Benutzerfreundlichkeit: Kunden lobten vor allem, wie einfach der Umgang mit dem Produkt zu erlernen und wie problemlos es zu nutzen ist. Die Initiativ-Workflows kommen besonders gut an, weil man mit ihnen "nur einen oder zwei Klicks braucht, und alles ist erledigt".

Agile Preissetzung: Syncron macht es leicht, eine große Anzahl an Teilen zu segmentieren und zu verwalten. Bei den Kunden kommt der ML-gesteuerte Workflow zur Segmentierung gut an, der die Implementierung von Segmenten vereinfacht und Benutzern vorschlägt, in welches Segment ein Produkt am besten passt. Bei einem Kunden verwaltet eine einzige Person 300.000 Teile und ist dabei in der Lage, jedes davon deutlich regelmäßiger und mit größerer Gewinnspanne auszupreisen.

"Syncron verbindet sein tiefgreifendes Wissen um die globale Aftermarket-Branche mit robusten Lösungskompetenzen und Experten-Services, durch die die Effizienz und Profitabilität im Aftermarket-Geschäft von Originalteileherstellern erheblich gesteigert wird", sagt Mark Thomason, Research Director, IDC. "Syncron Price versetzt Hersteller, Händler und Lieferanten in die Lage, dynamische Preissetzungen schnell und weltweit zu automatisieren und zu optimieren. Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens kann Syncron Price extrem komplexe Produktlisten segmentieren und normalerweise unentdeckte Gelegenheiten zur Steigerung von Umsatz und Gewinn erkennen."

"Wir bei Syncron streben danach, die führenden Hersteller und Distributoren auf der Welt in die Lage zu versetzen, ein profitables Geschäft und Wettbewerbsvorteile zu realisieren, indem wir intelligente und vernetzte Lösungen für Serviceangebote bereitstellen. Es ist uns eine große Ehre, dass IDC MarketScape Syncron als Marktführer in die Kategorie Preisoptimierung und -management eingeordnet hat. Diese Auszeichnung folgt auf ähnliche Anerkennungen durch IDC MarketScape für Syncron und das kürzlich von Syncron erworbene Unternehmen Mize in den Bereichen Field Service Management (FSM, Außendienst-Servicemanagement)1, Service Parts Management (SPM, Service-Teilemanagement) und Warranty Contract Management (WCM, Garantievertragsmanagement)2", sagt Dr. Friedrich Neumeyer, CEO von Syncron. "Die Anerkennung als Marktführer in mehreren strategisch bedeutenden Kategorien durch IDC MarketScape zeugt von Wertschätzung dafür, dass unsere beträchtlichen Investitionen in Innovationen bei KI und ML, in das Benutzererlebnis, die Erweiterbarkeit der Architektur, Skalierbarkeit, Sicherheit und die Plattform selbst sich rasch ausgezahlt haben. Darüber hinaus spiegelt sie auch die unbändige Leidenschaft, das Engagement und die Fähigkeit von Syncron wider, den Erfolg unserer Kunden zu verwirklichen."

Weiterführende Informationen zu Syncron Price finden Sie auf www.syncron.com/price.

