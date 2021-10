Nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche hellt sich die Lage etwas auf. Zuletzt konnte sich der Dax wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten stabilisieren. Gelingt die Bodenbildung über der 15.000er Marke, dann könnte sich die Erholung in dieser Woche fortsetzen. Zum Wochenschluss nahm die Nervosität nochmal zu, als in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...