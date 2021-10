Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Konjunkturerholung hat in der ersten Hälfte des Jahres an Schwung zulegen können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der private Konsum habe das BIP-Wachstum angekurbelt, das in H1/21 durchschnittlich 6,4% (p.q. annualisiert) betragen und die Wirtschaftsleistung über das Vorkrisenniveau gehievt habe. Steigende COVID-19-Fälle, die Mitte September einen Höchststand erreicht hätten, hätten die Erholung jedoch gebremst: GDPNow der Atlanta FED sehe das BIP-Wachstum im dritten Quartal bei 1,3% (p.q. annualisiert). Dennoch dürfte die Delta-Variante den mittelfristigen Aufschwung nicht zum Entgleisen bringen und die aktuellen Prognosen würden sogar darauf hindeuten, dass die Produktionslücke im Jahr 2022 geschlossen werde (basierend auf der Schätzung des Produktionspotenzials durch das CBO). ...

