Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Verlusten in die Woche starten. Eine Indikation auf den ATX zeigt rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,28 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden teilweise kleine Gewinne erwartet.Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Auch von Konjunkturdatenseite gibt es kaum Veröffentlichungen, erwartet werden lediglich ...

