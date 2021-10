Die Renditen am US-Anleihemarkt steigen trotz der enttäuschenden Arbeitsmarktdaten vom Freitag weiter. Im September wurden den zweiten Monat in Folge sehr viel weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Nun wägen die Anleger das Für und Wider der Zahlen ab. Sie waren alles in allem zwar nicht unbedingt so schlecht, dass die US-Notenbank Fed den geplanten Start ihres Taperings im November verschieben muss. Dennoch wird auf dem Parkett bereits über die Folgen eines späteren Eingreifens der Geldpolitik ...

