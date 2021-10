Datum der Anmeldung:

05.10.2021



Aktenzeichen:

B3-131/21



Unternehmen:

planmeca Verwaltungs GmbH, Hamburg (D); Erwerb eines Teils des Geschäftsbereichs KaVo Dental (u.a. in Biberach an der Riß) von der Envista Holdings Corporation, Brea, Kalifornien/USA



Produktmärkte:

Behandlungseinheiten (Patienten-Behandlungssitze inkl. Waschbecken Beleuchtung etc.) für Zahnärzte und Dentalinstrumente



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hamburg

