Der Euro hat sich am Montag im Frühhandel kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1579 Dollar. Am Freitag notierte der Euro nur minimal darunter bei 1,1577 Dollar. Impulsgebende Konjunkturdaten werden am Montag kaum erwartet. In Europa stehen lediglich um 10 Uhr Daten zur Industrieproduktion an.Die Zahlen könnten einen Hinweis auf die am Dienstag anstehenden ...

