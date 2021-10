DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

IMMOFINANZ doppelt mit Office Of the Year Award ausgezeichnet



11.10.2021 / 09:58

IMMOFINANZ doppelt mit Office Of the Year Award ausgezeichnet

Die IMMOFINANZ konnte sich mit ihrem innovativen myhive-Office-Konzept beim diesjährigen Office Of The Year Award durchsetzen und gleich zwei Preise in den Kategorien "Co-Working Space" sowie "Großunternehmen" abräumen.



Im Rahmen des größten Office Awards Österreichs wurden von CBRE erneut die innovativsten und besten Arbeitsplätze des Jahres gesucht und ausgezeichnet. Mit dem neuen, flexiblen myhive Office in der Ungargasse 37 in 1030 Wien überzeugte die IMMOFINANZ die Jury als bester Anbieter für Co-Working Spaces. In der Kategorie Großunternehmen (ab 100 Mitarbeiter) belegte die IMMOFINANZ mit dem neuen Headquarter am Wienerberg (Wienerbergstraße 9, 1100 Wien) den 2. Platz. Auch hier wurde das innovative myhive-Konzept angewendet.

"Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen beim diesjährigen Office Of The Year Award für unser myhive Konzept. Sie sind eine weitere Bestätigung für uns, dass wir die richtigen Angebote für die Arbeitswelten von morgen bereits heute in unserem Portfolio haben. Wir werden unser myhive-Angebot in unseren internationalen Kernmärkten daher konsequent erweitern", zeigt sich Dietmar Reindl, COO der IMMOFINANZ, erfreut.



Mit myhive europaweit auf Wachstumskurs

Mit myhive definiert die österreichische IMMOFINANZ den Arbeitsplatz neu. Das Konzept zeichnet sich besonders durch seine Großzügigkeit sowie durch das einzigartige Design aus. Wohlfühlen, Service und Networking sollen hier im Vordergrund stehen, um ein Ambiente weitab des klassischen "Büroparks" zu schaffen. Die perfekte Ausstattung und das Umfeld des Standortes runden das Konzept ab. Die Co-Working Spaces bieten den Mietern völlige Flexibilität bei Mietlaufzeiten und Mietflächen. Die Arbeitsplätze sowie vollausgestattete Meeting-Räume überzeugen durch einladendes Design, freundliche Atmosphäre, Rundum-Service sowie modernste Infrastruktur.

Aktuell verfügt die IMMOFINANZ über 27 myhive Offices in sieben Ländern. Im Rahmen der Wachstumsstrategie plant die IMMOFINANZ die Eröffnung weiterer Standorte in den Hauptstädten in ihren Märkten. So soll noch heuer mit dem myhive Haller Gardens ein neuer Standort in Budapest eröffnet werden, in Bukarest wiederum erfolgte bereits der Startschuss für die Entwicklung des myhive Victoriei in bester Zentrumslage.



Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com d

