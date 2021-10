Im Rahmen des EU-Projektes GaNonCMOS arbeiteten mehrere Unternehmen und Einrichtungen daran, GaN in DC/DC-Wandler mit geringer Leistung zu integrieren. Kleinere und effizientere Stromwandler sind der Trend der letzten Jahrzehnte und es wird erwartet, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Das wird durch neue Topologien, neue Materialien und neue Integrationsprozesse erreicht. Die Integration neuer Materialien stand im Mittelpunkt des Projekts: Horizon 2020 der Europäischen Union, als sie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...