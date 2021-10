Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX ohne Impulse ++ Evotec treibt Börsenpläne voran ++ Alder Group will verkaufen ++ JP Morgan: Wichtige Weichenstellung.

> MÄRKTE & KURSE | Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht fiel am Freitag widersprüchlich aus. Im September fiel die Arbeitslosenquote in den USA gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 4,8 % und erreichte damit ein neues Jahrestief. Experten hatten im Vorfeld eine Quote von 5,1 % prognostiziert. Gleichzeitig fiel der Zuwachs an neuen Stellen aber ebenfalls auf ein neues Jahrestief. Am Markt kamen daraufhin Spekulationen auf, dass die Fed den Beginn des Tapering verschieben könnte. Der Dow Jones sank um 0,03 % auf 34.7460 Punkte. Auch der S&P 500 (-0,19 % auf 4.391 Punkte) und der Nasdaq 100 (-0,51 % auf 14.820 Punkte) gaben zum Wochenausklang nach. Aufgrund der fehlenden Impulse eröffnete der Dax heute mit einem Minus von 0,59 % bei 15.115 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf konnte der deutsche Leitindex das Minus deutlich begrenzen.

Gute Nachrichten gab es von Evotec.

