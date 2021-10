Wien (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve steht kurz davor, den ersten Schritt in der geldpolitischen Normalisierung zu beschreiten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei handle es sich jedoch nicht um eine Erhöhung der Federal Funds Rate, sondern um eine Reduzierung der monatlichen Netto-Anleihekäufe, auch bekannt als Tapering. Bisher habe die FED ihre Bestände an Staatsanleihen und hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS) um USD 80 Mrd. bzw. USD 40 Mrd. pro Monat erhöht. Auf der Zinssitzung im September habe der Offenmarktausschuss (FOMC) die Auffassung vertreten, dass eine Verringerung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte, sollten die wirtschaftlichen Fortschritte im Großen und Ganzen wie erwartet anhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...