Die Immofinanz konnte beim diesjährigen Office Of The Year Award zwei Preise in den Kategorien "Co-Working Space" sowie "Großunternehmen" abräumen. Mit dem neuen, flexiblen myhive Office in der Ungargasse 37 in 1030 Wien ging die Immofinanz als bester Anbieter für Co-Working Spaces hervor. In der Kategorie Großunternehmen (ab 100 Mitarbeiter) konnte mit dem neuen Headquarter am Wienerberg (Wienerbergstraße 9, 1100 Wien) der 2. Platz erreicht werden.

