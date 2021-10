Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,73 Prozent auf 3.716,23 Punkte. Der ATX Prime legte 0,55 Prozent auf 1.873,03 Zähler zu. Andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel ohne klare Richtung. Gut gesucht waren unter den ATX-Schwergewichten im Frühhandel Erste Group (plus 1,75 Prozent). Aktien des Ölkonzerns OMV gewannen vor ...

