Der 2018 gegründete Spezialist ist im Umfeld von AMAZON.COM groß geworden. Thrasio (Sitz: Boston) übernimmt das Geschäft von Händlern, die ihre Ware als sogenannte Drittanbieter auf AMAZON verkaufen. Anschließend werden die Prozesse optimiert, was vielfach zu einem starken Umsatzanstieg und höherer Markenbekanntheit (Bestseller-Ranking) führte. Inzwischen verwaltet Thrasio laut Bloomberg ein Portfolio von mehr als 200 Marken, Beispiele sind Becky Cameron Home, Vybe, Quility.



Ähnlich wie Thrasio gehen weitere "Amazon Aggregators" vor: Perch (seit 2019) oder Heyday (seit August 2020). Dies sind nur zwei Player aus einer Gruppe von 69, laut Zählung von Market Pulse in diesem Sommer. Die gleiche Quelle bezifferte die in solche Aggregatoren investierte Summe auf 9 Mrd. $ innerhalb von gut 12 Monaten.



In China haben Nebula Brands (gegründet 2019) ihr Geschäftsmodell in diesem Sommer auf Amazon Aggregator erweitert; ein deutscher Vertreter ist das Startup Razor Group.



Zurück zum Unternehmen aus Boston: Für einen Börsengang hatte Thrasio bisher auch den Weg über eine SPAC (Special Acquisition Purpose Company) ins Auge gefasst, so CNBC. Ein Börsenwert von 10 Mrd. $ wäre möglich gewesen. Nun aber hat Thrasio die Option SPAC ausdrücklich ad acta gelegt. Kapital für weiteres Wachstum wird vorerst weiter in Finanzierungsrunden hereingeholt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



