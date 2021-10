Düsseldorf (ots) -Die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) startet die Ausschreibung für den Kurt Kaufmann-Preis. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird bereits zum fünften Mal vergeben. Angesprochen sind junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis zu sechs Jahre nach der Promotion. Mit dem Preis wird die Fortführung einer Forschungsarbeit prämiert, die sich mit dem Themenkomplex "Depression und Alzheimer-Krankheit: Zusammenhang, neuropathologische Mechanismen und Differentialdiagnostik" beschäftigt. Einsendeschluss ist Montag, der 6. Dezember 2021.Alzheimer und Depressionen stehen auf unterschiedliche Weise miteinander in Verbindung. Menschen mit einer Depression haben ein höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Eine Depression kann außerdem auch als Frühsymptom einer Alzheimer-Krankheit auftreten. Zudem ähneln sich die Krankheitsbilder von Depression und Alzheimer, weshalb die Differentialdiagnostik sehr wichtig ist. Die thematische Ausrichtung des Kurt Kaufmann-Preises dient dazu, Impulse zu geben und dieses Forschungsgebiet weiter zu fördern.Der Wissenschaftliche Beirat der AFI prüft die eingehenden Förderungsanträge und wählt den Preisträger oder die Preisträgerin aus. Den Vorsitz hat Prof. Thomas Arendt, Leiter des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung der Universität Leipzig. Die Vergabe des Kurt Kaufmann-Preises der Alzheimer Forschung Initiative e.V. erfolgt im März 2022. Das Preisgeld kann für alle Aufwendungen genutzt werden, die im Rahmen der Fortführung der Forschungsarbeit entstehen und nicht durch andere Träger abgedeckt werden.Der Namensgeber des Preises, Kurt Kaufmann, war an Alzheimer erkrankt. Seine Ehefrau Gertrud Maria Kaufmann hatte die AFI in ihrem Testament bedacht, um die Alzheimer-Forschung zu unterstützen und zugleich ihres Mannes zu gedenken.Weitere Informationen zur Antragstellungwww.alzheimer-forschung.de/forschung/forschungsfoerderung/kurt-kaufmann-preis/ (https://ots.de/WSVu6C)Wissenschaftlicher Beiratwww.alzheimer-forschung.de/forschung/forschungsfoerderung/wissenschaftlicher-beirat/ (https://ots.de/a6NBD3)Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger2014: Prävention der Alzheimer-KrankheitPreisträgerin: Prof. Agnes Flöel, Charité - Universitätsmedizin BerlinProjekt: www.alzheimer-forschung.de/forschung/forschungsprojekte/projektdatenbank/projekt/lebensstilfaktoren-hirnstimulation-und-das-altern/ (https://ots.de/YPipUb)2016: Pathophysiologische Mechanismen der Alzheimer-KrankheitPreisträger: Dr. Dr. Marc Aurel Busche, TU MünchenProjekt: www.alzheimer-forschung.de/forschung/forschungsprojekte/projektdatenbank/projekt/untersuchung-von-gestoerten-schlafwellen-bei-alzheimer-patienten/ (https://ots.de/IzyNZy)2018: Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Alzheimer-KrankheitPreisträger: Dr. Gérard Nisal Bischof, Universitätsklinik Köln / Forschungszentrum JülichProjekt: www.alzheimer-forschung.de/forschung/forschungsprojekte/projektdatenbank/projekt/geschlechtsspezifische-unterschiede-bei-der-alzheimer-krankheit/ (https://ots.de/JUV1G2)2020: Einfluss von Umweltfaktoren auf die Alzheimer-KrankheitPreisträgerin: Dr. Annette Limke geb. Piechulek, Heinrich-Heine-Universität DüsseldorfProjekt: www.alzheimer-forschung.de/forschung/forschungsprojekte/projektdatenbank/projekt/dement-durch-feinstaub-risiko-durch-abgase-bei-der-entstehung-der-alzheimer-krankheit/ (https://ots.de/mSulqt)Kostenfreies Fotomaterialwww.alzheimer-forschung.de/presse/fotos-videos/Weitere Informationen zur Alzheimer-Krankheitwww.alzheimer-forschung.de/alzheimerÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist ein gemeinnütziger Verein, der das Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit Spendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bis heute konnte die AFI 312 Forschungsaktivitäten mit über 12,2 Millionen Euro unterstützen und rund 880.000 Ratgeber und Broschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich auf www.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheit informieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich auf der Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allen Spendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin und Sportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Astrid MarxenKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 28presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7969/5042798