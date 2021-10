Der Flugzeugzulieferer FACC eröffnet in Melbourne in Florida einen dritten Standort. Dort sollen Wartungsarbeiten und Reparaturen für die Innenausstattung von Geschäftsfliegern angeboten werden, teilte das Unternehmen am Montag anlässlich der Luftfahrtmesse NBAA in Las Vegas mit. Der Standort wird mit 10 Beschäftigten starten, je nach Geschäftsverlauf ist ein Ausbau vorgesehen. Die Arbeiten reichen ...

