Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel starten verhalten in die neue Handelswoche. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort und der Titel notiert nun wieder an einer wichtigen Unterstützung. Diese Marken sind nun für den weiteren Verlauf wichtig.Der Wasserstoff-Sektor präsentiert sich zum Wochenstart uneinheitlich. Die Aktie von Nel notiert am heutigen Montag leicht im Minus und der Kurs kämpft aktuell mit der Unterstützung bei 12,45 Norwegische Kronen (NOK). In der vergangenen ...

