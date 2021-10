DGAP-News: Zeitfracht Logistik Holding GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Zeitfracht Logistik Holding GmbH mit starkem ersten Halbjahr 2021



11.10.2021 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zeitfracht Logistik Holding GmbH mit starkem ersten Halbjahr 2021 Zeitfracht Logistik Holding GmbH veröffentlicht Ergebnisse für das erste Geschäftshalbjahr 2021 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr - Halbjahresumsatz bei EUR 307.583 TEUR - HalbjahresEBITDA bei 15.039 TEUR - Fokus auf Integration und Transformation der akquirierten Unternehmen und Materialisierung der Synergien zwischen den Tochterunternehmen - Positiver Ausblick: Halbjahresergebnis durch traditionell starkes Weihnachtsgeschäft keine lineare Grundlage für Gesamtjahr 2021 Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH (Unternehmensanleihe Kolibri, WKN A3H3JC) hat ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 bekanntgegeben. Die Emittentin ist mit ihren Tochtergesellschaften ein führender Anbieter in den Bereichen Systemlogistik, Medienlogistik und Verlagswesen sowie Retaillogistik und Teil der Zeitfracht-Unternehmensgruppe. Insbesondere mit Blick auf die Corona-Pandemie und den monatelangen Lockdown zeigt sich das Unternehmen zufrieden mit dem ersten Halbjahresergebnis der operativen Töchter. Der Teilkonzern profitierte unter anderem von seinem diversifizierten Portfolio und der frühzeitigen Investition in eigene E-Commerce-Systeme, dem stringenten Kostenmanagement sowie der erfolgreichen Transformation der integrierten Akquisitionen. Die operativen Ergebniskennzahlen EBITDA und EBIT sind mit 15.039 TEUR respektive 6.147 TEUR vor dem Hintergrund geschlossener Buch- und Elektronikläden sowie deutlichen Preissteigerungen im Bereich Papier und Frachtkapazitäten aus Asien zufriedenstellend. Die Eigenkapitalquote konnte auf 21,80 % gesteigert werden. Wolfram Simon-Schröter: "Durch die bereite Diversifizierung unseres Teilkonzern Logistik und der frühzeitigen Investitionen in Digitalisierung und eigene E-Commerce-Systeme sind wir auch im zweiten Corona-Jahr gut aufgestellt und durften insbesondere Umsätze mit unseren E-Commerce-Kunden steigern. Den Großteil unseres Umsatzes und damit auch unseres Ergebnisses erzielen wir traditionell im zweiten Halbjahr. Aus diesem Grund gehen wir aktuell davon aus, dass wir die Prognose für das Gesamtjahr halten werden." Im September 2021 hat die Zeitfracht Logistik Holding GmbH zur weiteren Diversifizierung des Geschäftsmodells und zum Einstieg in das Retailgeschäft alle Geschäftsanteile an der Adler Modemärkte AG, Haibach, einer ehemals börsennotierten Textileinzelhandelskette, erworben. Mit Blick auf die Transformation und den Neustart der Adler Modemärkte AG nach erfolgreich beendetem Insolvenzverfahren sowie strategischen Weiterentwicklung im Rahmen der Digitalisierung und unter Nachhaltigkeitsaspekten, sondiert die Zeitfracht Logistik Holding GmbH aktuell mögliche Refinanzierungsoptionen. Wolfram Simon-Schröter schließt ab: "Mit der Akquisition der Adler Modemärkte AG gehen wir durch den direkten Zugang zum Kunden einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit und datengetriebenen Geschäftsmodelle." Der Halbjahresbericht 2021 ist abrufbar unter http://kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de/. KONTAKT Zeitfracht Logistik Holding GmbH Friedrich-Olbricht-Damm 46+48 13627 Berlin Investor-relations@zeitfracht.de http://kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de/

11.10.2021

