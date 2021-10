Original-Research: sdm SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Researchstudie (IPO-Studie)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,09 EUR

Kursziel auf Sicht von: 2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Münchener Sicherheitsdienstleister geht an die Börse und beschleunigt Wachstumstempo; Starke Marktposition in der Metropolregion München bietet eine gute Basis für eine dynamische Wachstumsserie; Geplante Übernahmen sorgen für weitere Wachstumsimpulse und eröffnen zusätzliche Ertragspotenziale



Fairer Wert (Post Money): 15,23 Mio. EUR (4,09 EUR/Aktie); Rating: Kaufen

Die sdm SE (sdm) ist mit ihrem Leistungsangebot in der boomenden Sicherheitsdienstleistungsbranche aktiv. Bei diesem Sektor handelt es sich um eine multimilliardenschwere Branche, die einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit Deutschlands leistet und auch zunehmend an Bedeutung gewinnt (z.B. durch verstärkte Unterstützung der Polizei). Im vergangenen Jahr 2020 hat die Sicherheitsdienstleistungswirtschaft einen erneuten Umsatzanstieg um 4,5% auf 9,21 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 8,81 Mrd. EUR) verzeichnen können und damit einen neuen Rekordwert erzielt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ist es der sdm gelungen auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die erwirtschafteten Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 16,2% auf 10,38 Mio. EUR (VJ: 8,93 Mio. EUR) angestiegen. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch erzielte positive Effekte aus den eingeleiteten Optimierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen des neuen Managements im Jahr 2019.

Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung hat die Gesellschaft auch überproportionale Ergebniszuwächse erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 176,0% auf 0,87 Mio. EUR (VJ: 0,40 Mio. EUR) gesteigert. Auf Netto-Ebene wurde ein Anstieg um 130,0% auf 0,69 Mio. EUR (VJ: 0,30 Mio. EUR) erzielt.



Vor dem Hintergrund der erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie des Unternehmens, rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre mit dynamischen Umsatz- und Ergebniszuwächsen. Hierbei haben wir auch erwartete anorganische Wachstumseffekte (M&As), welche durch den geplanten IPO des Unternehmens angestrebt werden, in unseren Prognosen berücksichtigt. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 kalkulieren wir mit einem erneuten Umsatzanstieg auf 12,44 Mio. EUR und einem EBIT von 0,98 Mio. EUR. In den nachfolgenden Geschäftsjahren sollten die Umsatzerlöse weiter zulegen können auf 16,09 Mio. EUR in 2022, 20,28 Mio. EUR in 2023 und 23,33 Mio. EUR in 2024. Parallel hierzu rechnen wir damit, dass das EBIT ebenfalls neue Hochs auf 1,31 Mio. EUR in 2022, 1,70 Mio. EUR in 2023 und 2,05 Mio. EUR in 2024 erreichen wird.



Insgesamt sehen wir sdm in der Metropolregion München sehr gut positioniert, um den eingeschlagenen Wachstumskurs in der boomenden Sicherheitsbranche weiter erfolgreich fortzusetzen. Hierbei sollte das Unternehmen vor allem von seiner engen Verbindung zu den langjährigen Bestandskunden, dem Qualitätsanspruch der Marke sdm und dem guten Markenimage profitieren können. Daneben erwarten wir, dass durch die zusätzliche Liquidität aus dem geplanten IPO weitere Wachstumsimpulse in Form von gezielten synergetischen Übernahmen gesetzt werden können. Diese würden ein deutlich höheres Wachstumstempo ermöglichen. Durch die Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie sollte es dem Unternehmen ebenfalls gelingen, seine Nettoergebnisse und Margenniveaus in den kommenden Jahren deutlich zu steigern.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir auf Basis unserer Schätzungen einen fairen Unternehmenswert (Post Money) zum Ende des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 15,23 Mio. EUR bzw. 4,09 EUR je sdm-Aktie ermittelt. In der aktuellen Preisspanne von 3,30 Euro bis 3,60 Euro sehen wir sdm als ein attraktives Investment an und stufen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22969.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.09.2021 (13:40 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 10.09.2021 (13:44 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2022



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°