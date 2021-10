Munsbach (www.fondscheck.de) - Nach einer kräftigen Erholung im ersten Halbjahr 2021 befindet sich der globale Aufschwung nun in einer Phase der Unsicherheit, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum HESPER FUND - Global Solutions (ISIN LU1931806399/ WKN A2PED9, T-6 EUR Acc).Das Produktionswachstum verlangsame sich verglichen mit dem atemberaubenden Tempo der ersten beiden Quartale des Jahres und der Inflationsdruck sei ausgeprägter als erwartet. Gegenwind gebe es auch für die Kapitalmärkte: Pandemiebedingte Lieferkettenengpässe und Energieknappheit würden Inflationssorgen schüren und die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe treiben. Während viele Schwellenländer bereits damit begonnen hätten, die Zinssätze anzuheben, würden sich die großen Zentralbanken nun langsam darauf vorbereiten, die pandemiebedingten geldpolitischen Anreize zu reduzieren. ...

