Rock Tech Lithium kündigt den Bau einer Produktionsanlage für Batterie-taugliches Lithiumhydroxid im brandenburgischen Guben an - 60 Kilometer von Teslas Werk in Grünheide entfernt. Geplant ist, dort rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr zu produzieren - genug für rund 500.000 Elektroautos. Bei Rock Tech Lithium handelt es sich um ein deutsch-kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, ...

