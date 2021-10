DJ MARKT USA/Leichter erwartet vor Berichtsaison

Mit Abgaben wird die Wall Street am Montag zum Start erwartet. Teilnehmer rechnen mit einem abwartenden Geschäft, weil in dieser Woche die Berichtsaison zum dritten Quartal beginnen wird. Unter den Banken werden ab Mittwoch unter anderem JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs über den Geschäftsverlauf berichten, daneben Walgreens Boots Alliance oder Alcoa.

Die Anleger werden darauf achten, wie sich die durch Unterbrechungen in der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und steigende Energiepreise verursachte Inflation auf die Zahlen der Unternehmen ausgewirkt hat. Skeptiker befürchten, dass höhere Kosten für Produkte und Energie die Nachfrage einschränken könnten, während zugleich der Winter zu einem Wiederanstieg von Covid-19-Infektionen und Krankenhausaufenthalten führen könnte.

Am Montag stehen noch keine größeren Unternehmensberichte an. Am Freitag hatte der Markt volatil auf uneinheitliche Arbeitsmarktdaten reagiert. Während die Zahl der neugeschaffenen Stellen weit unter der Erwartung lag, fiel die Arbeitlosenquote überraschend auf ein Jahrestief.

October 11, 2021

