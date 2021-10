FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Autowerte haben am Montag weiter Stärke gezeigt, nachdem der Stoxx Europe 600 Autos vor dem Wochenende auf das höchste Niveau seit zwei Monaten geklettert war. Daimler und BMW gewannen am Mittag an der Dax -Spitze 2 Prozent, Renault zogen an der Euronext sogar noch etwas deutlicher an.

Der UBS-Experte Patrick Hummel hatte am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison Optimismus verbreitet. Er setzt darauf, dass der Tiefpunkt in der von Halbleiterknappheit geprägten Produktion bereits erreicht ist, und riet angesichts starker Nachfrage zu stärkeren Investments in Autowerte.

Daimler-Papiere hatten es nach seiner Empfehlung bereits vor dem Wochenende auf das höchste Niveau seit 2015 geschafft. Mit 42 Prozent Kursplus sind sie 2021 die Nummer Drei im Dax hinter den führenden Porsche und Sartorius ./ag/mis