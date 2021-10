Der Goldpreis pendelt zum Auftakt in die neue Woche um den Vorwochenschluss. Da heute in Kanada Feiertag ist, wird das Handelsvolumen insbesondere bei den Junior-Goldaktien eher gering sein, die Bewegungen damit etwas willkürlicher. Noch stehen wichtige Widerstände einem Goldpreisanstieg im Weg. Doch Bloomberg Intelligence glaubt, dass das Allzeithoch bei Gold schneller erreicht werden kann, als manch einer denkt."Es ist erst etwa ein Jahr her, dass Gold seinen letzten Höchststand erreicht hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...