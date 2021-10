Monatelange Lockdowns und Home-Office haben die Nachfrage nach Büroimmoblien in Wien heuer im ersten Halbjahr massiv gedämpft. Im dritten Quartal habe es "erstmals wieder positive Signale" gegeben, berichtete das Immobilienunternehmen Otto am Montag. Die Vermietungen stiegen gegenüber dem zweiten Quartal um rund die Hälfte an, die Vermietungsleistung bleibe 2021 aber "klar unter den Erwartungen".Zwischen ...

