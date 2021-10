DJ Credit Suisse legt Ergebnis der Greensill-Prüfung später vor - Kreise

Von James Booth

NEW YORK (Dow Jones)--Die Credit Suisse hat offenbar die Veröffentlichung der Ergebnisse eines Berichts über den Zusammenbruch von Investmentfonds im Wert von 10 Milliarden Dollar, die sie zusammen mit Greensill Capital verwaltet hat, verschoben. Die Ergebnisse des Berichts sollten zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals nächsten Monat veröffentlicht werden. Nach einer polizeilichen Durchsuchung des Hauptsitzes der Credit Suisse und der Befürchtung, dass die Veröffentlichung des Berichts die Bank daran hindern könnte, die ihr nach dem Zusammenbruch zustehenden Anlegergelder einzutreiben, wird sich die Veröffentlichung des Berichts nun verzögern, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Der Hauptsitz der Credit Suisse war letzten Monat von der Schweizer Polizei im Rahmen der Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft gegen Greensill durchsucht worden. Die Ermittlungen richten sich nicht gegen die Credit Suisse, aber Insider befürchten, dass sie ausgeweitet werden könnten, so die Financial Times, die zuerst über die Verzögerung der Veröffentlichung des Berichts berichtete. Die mit der Angelegenheit vertraute Person befürchtet auch, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse die Fähigkeit der Credit Suisse beeinträchtigen könnte, 2,7 Milliarden Dollar einzutreiben, die sie nach dem Zusammenbruch von Fonds im Wert von 10 Milliarden Dollar, die mit Greensill in Verbindung stehen, noch nicht zurückerhalten hat.

Die Bank sieht sich auch mit Klagen von Anlegern konfrontiert, deren Geld in den zusammengebrochenen Fonds angelegt war, so die FT. Der Greensill-Bericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und der Schweizer Anwaltskanzlei Walder Wyss erstellt.

Ein früherer Bericht der Anwaltskanzlei Paul Weiss über den 5,5-Milliarden-Dollar-Verlust der Credit Suisse durch den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos Capital wurde vollständig veröffentlicht. Es ist jedoch zu erwarten, dass nur ein Teil dieses Berichts veröffentlicht wird, und es ist unklar, wann dies geschehen wird. "Das Unternehmen war auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet und hat es versäumt, die Risikofreudigkeit von Archegos einzudämmen, ja sie sogar noch gefördert", heißt es in dem Bericht von Paul Weiss. Es gab zahlreiche Warnsignale, dass die Positionen von Archegos ein "potenziell katastrophales Risiko" für die Credit Suisse darstellten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2021 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.