Leipzig (ots) -EDF ENR, EDF Store & Forecast und Energy2market (e2m) haben auf der Fachmesse Intersolar/Energy Electric Storage Europe in München die Gründung eines Gemeinschaftsprojekts Energiewende & Neue Ressourcen am 07.10.2021 vorgestellt, um eine umfassende Antwort auf die Anforderungen zu geben, die sich aus den Herausforderungen der Energiewende für Unternehmen, Kommunen (Stadtwerke) und Entwickler von Projekten für Erneuerbare Energien in Deutschland ergeben.EDF Energiewende & Neue Ressourcen, das seinen Sitz in Berlin haben wird, verfügt über eigene Mitarbeiter und Ressourcen, um in den kommenden Monaten die Präsenz auf dem deutschen Markt auszubauen.Im Rahmen eines One-Stop-Shop-Konzepts bietet EDF Energiewende & Neue Ressourcen umfassende Lösungen an, darunter die PV-Produktion vor Ort, Batteriespeicher, die Optimierung der Erträge dezentraler Anlagen (einschließlich der Monetarisierung ihrer Flexibilitäten) sowie die Strukturierung der grünen Strombeschaffung (durch PPA oder lokale Herkunftsnachweise). Die gemeinsame Einrichtung berät ihre Kunden auch bei der Identifizierung und optimalen Dimensionierung der zu implementierenden Lösungen, berechnet deren Rentabilität und erleichtert Investitionsentscheidungen. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen und lokalen Behörden, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit ihrer Anlagen zu gewährleisten.Für den Kunden wird die Umstellung erleichtert durch eine direkte Anlaufstelle und die unkomplizierte Betreuung während der gesamten Lebensdauer seiner Energiewendeprojekte - von der Planung über die Finanzierung, die Installation, den Betrieb, die Optimierung und Wartung bis hin zum Recycling.