Nach turbulentem Mittwoch (DAX 14.816) und der schnellen Rückeroberung der 15.000er-Marke: Kommt jetzt die Jahresendrallye oder sind die Inflations- und Konjunktursorgen zu stark? Die Berichtssaison der Unternehmen beginnt: JPMorgan am Mittwoch und Goldman Sachs am Freitag. Einblick in ihre Geschäftszahlen bieten in der neuen Woche unter anderem auch Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Airbus (September-Auslieferungen), Fraport (Verkehrszahlen), Delta Airlines, Gerresheimer, Just Eat Takeaway, LVMH und Südzucker. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.