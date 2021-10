Das politische Umfeld und weitere Wirtschaftsdaten fesselten den DAX am Freitag. Er musste sich zudem von den Aufschlägen davor erholen. Erste Signale für den heutigen Handelstag sind in der Wochenvorbereitung zu sehen. Dabei tendiert die Vorbörse eher richtungslos, hat jedoch die Hochs vom Freitag im Blick. An Wirtschaftsdaten ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...