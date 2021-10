Die neue Fertigung soll in Japan entstehen und womöglich Prozessoren für Toyota und das Apple Car herstellen. TSMC denkt auch über einen Standort bei Dresden nach. TSMC soll das erste Werk in Japan planen. In der Präfektur Kumamoto soll es in Zusammenarbeit mit Sony entstehen. Der japanische Staat und ein Zulieferunternehmen von Toyota beteiligen sich Berichten zufolge auch an dem Sieben-Milliarden-Dollar-Projekt. Medien melden, Sony besitze am Standort bereits Produktionsstätten und stelle dort Bildsensoren her. Die neue Fabrik soll ebenfalls Sensoren und...

